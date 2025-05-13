Костромской губернатор поблагодарил ярославского детского омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин получил благодарность губернатора Костромской области Сергея Ситникова за вклад в развитие и сохранение исторического наследия деревни Крутая Гора. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Господин Крупин реализовал проект по созданию Пантеона Воинской Славы «Солдат Василий» в деревне Крутая Гора под Нерехтой, открытие которого состоялось накануне Дня Победы. На мемориале увековечены имена 113 жителей трех деревень, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

«Эта награда принадлежит всем жителям Крутой Горы. Создание Пантеона – это не просто дань памяти погибшим, но и напоминание о страшной цене, которую пришлось заплатить за мирное небо над головой. Мы обязаны помнить о подвиге наших отцов и дедов»,— прокомментировал Михаил Крупин.

Алла Чижова