Новороссийский зерновой терминал увеличил экспорт наливных грузов в 8 раз

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), входящий в структуру «Деметра-Холдинг», установил рекорд по перевалке неопасных наливных грузов в I квартале 2025 года. Предприятие отправило на экспорт 33 тыс. т продукции, что в 8,25 раза превосходит результат аналогичного периода прошлого года, когда было перевалено 4 тыс. т, сообщает пресс-служба «Деметра-Холдинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Деметра-Холдинг» Фото: пресс-служба «Деметра-Холдинг»

За весь 2024 год терминал обработал 44 тыс. т неопасных наливных грузов, включая растительные масла, мелассу и жирные кислоты. Руководство компании планирует увеличить этот показатель по итогам этого года, а также рассматривает возможность расширения номенклатуры грузов.

На терминале началось строительство отдельного масло-бакового хозяйства. Проект является частью комплексной программы развития предприятия, нацеленной на эффективное использование производственных мощностей и диверсификацию деятельности.

Программа развития также включает проект «Авто 1500», предусматривающий строительство силосного парка и дополнительного автоприема, которое находится в завершающей стадии. Сейчас готовится к запуску проект «Новая пристань» и разрабатывается проект «ЖД 5000».

Как отметил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков, для морских терминалов вторая половина этого аграрного сезона стала сложнее, чем была первая. По его словам, сказывается и снижение прогнозов урожая. Однако это дает НЗТ возможность заниматься диверсификацией предприятия и реализовывать проекты по оптимизации и модернизации производства.

Алина Зорина