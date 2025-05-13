Тысяча студентов начали обучение с поддержкой Волго-Вятского банка Сбербанка

По итогам первого квартала 2025 года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал 1 тыс. образовательных кредитов для обучения в вузах, ссузах и колледжах. Татарстан стал лидером среди регионов по количеству выданных кредитов — более 310 жителей начали получать новую профессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В число лидеров также вошли Нижегородская область, где более 270 студентов начали свое обучение с поддержкой Сбера, и Пермский край, где этой возможностью воспользовалось более 155 жителей. Спрос на получение образования с образовательным кредитом значительно вырос среди жителей Марий Эл и Удмуртии — количество студентов, поступивших с поддержкой Сбера, увеличилось более чем в два раза.

«Благодаря поддержке Сбера абитуриенты могут получить профессию своей мечты. Образовательный кредит позволяет оплатить обучение в любом аккредитованном российском вузе, ссузе или колледже. Мы видим, что популярность этого решения растет ежегодно на 35%. Образование — это инвестиция в будущее, и мы делаем его доступным для всех, кто стремится к знаниям и новым возможностям»,— заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Забелина.

Более 85% образовательных кредитов в Волго-Вятском банке Сбербанка оформляли молодые люди в возрасте до 25 лет. Татарстан стал самым «молодым» регионом — здесь этот показатель превысил 90%.

Самым «возрастным» регионом стала Удмуртия — здесь двое жителей в возрасте от 50 до 55 лет также решили продолжить свое обучение.