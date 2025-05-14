Владелец ГК «Альянс» Виталий Финенко вошёл в топ федерального рейтинга девелоперов Urban

Учредитель ГК «Альянс» Виталий Финенко вошел в топ-20 рейтинга девелоперов «Персона» по версии премии Urban, набрав максимальное значение по показателям «стаж руководителя» и «стаж СЕО». О личных ценностях, которые воплотились в бизнесе, философии и высочайших стандартах компании - в интервью с одним из самых опытных руководителей России строительной сферы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Финенко: “Мы стремимся к перфекционизму, делая работу ответственно даже на тех этапах, которые клиент не сможет увидеть”

Фото: предоставлено ГК «Альянс» Виталий Финенко: “Мы стремимся к перфекционизму, делая работу ответственно даже на тех этапах, которые клиент не сможет увидеть”

Фото: предоставлено ГК «Альянс»

— Виталий Александрович, какое значение имеет для Вас попадание в двадцатку рейтинга девелоперов «Персона» премии URBAN?

— Urban — это независимая премия федерального масштаба, ее высоко ценят за объективность и непредвзятость. Победителями премий Urban ранее становились наши проекты, в которых мы воплотили главные ценности компании ГК “Альянс”, и как следствие мои ценности - ответственность за то, что строишь перед следующими поколениями и перед городом, в котором живешь. Для меня важно то, что жюри разделяют мою позицию девелопера, создающего те проекты, в которых я готов жить сам.

— Конкуренция достаточно высокая и оставаться на плаву, активно развиваясь, все труднее, но “Альянсу” это удается. В чем секрет?

— Для ГК «Альянс» каждый дом - это индивидуальный авторский проект, который должен гармонично вписаться в окружающую застройку и инфраструктуру, а также отвечать всем современным запросам к качественной недвижимости. Все основные тенденции в девелопменте сегодня сосредоточены вокруг потребностей и комфорта покупателей, а это первое, что мы берем во внимание при работе над проектами. Думаю, наше главное преимущество — отзывчивость к пожеланиям людей при проектировании во всех деталях: от планировок до внешней инфраструктуры. В строительстве мы используем премиальные материалы и технологии, которые позволяют сделать жизнь жителей лучше даже в мелочах.

— Что именно отличает Вашу компанию от других девелоперов?

— Мы никогда не хотели быть конвейером, который производит то, чем сам бы не воспользовался: 12-14 квартир на этаже, окна в окна, низкие потолки и никакой шумоизоляции, ряды машин во дворе. Объекты ГК “Альянс” - это принципиально другая история! Мы сразу отказалась от возведения 25-этажных домов в пользу качества жизни. В нашем девелоперском портфеле отсутствуют коммерчески заточенные высотки без дополнительных инфраструктурных удобств и преимуществ планировочных решений.

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Премия URBAN уже дважды отметила наградой наш флагманский проект дом-резиденцию «Собрание», аналогов которого нет в Ростове-на-Дону. Благодаря технологичным материалам и современным инженерным решениям «Собрание»* получил высочайший класс энергоэффективности А++. Скоро мы откроем двери строительной площадки, чтобы клиенты убедились в качестве реализации. При этом 50% лотов уже распродано, а строительство завершится во 2 квартале 2026 года.

— Как сейчас выглядит покупательский спрос и что в планах ГК «Альянс» на будущее?

— Серьезное влияние на рынок оказывает изменение требований потребителей к недвижимости: качество, энергоэффективность, технологичность. Возрастает интерес к новым форматам, клиентов интересуют сервисы внутри дома, уникальные планировки и отделка квартир. Так, в курортном квартале “Ривьера”** мы предусмотрели квартиры с мастер-спальнями, террасами и зимними садами. Резидентов “Собрания” ждут варианты объединения квартир до 350 кв.м. и двухуровневые лоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курортный квартал «Ривьера» будет представлен 8-этажными домами, на этаже планируется не более 6-ти квартир

Фото: предоставлено ГК «Альянс» Курортный квартал «Ривьера» будет представлен 8-этажными домами, на этаже планируется не более 6-ти квартир

Фото: предоставлено ГК «Альянс»

После 10 лет работы, мы приняли решение дополнить деятельность компании и создать проект в сегменте гостиничной недвижимости. Уверены, что в России есть неудовлетворенный спрос на гостиничные номера высокого класса с большой инфраструктурной обеспеченностью и высочайшим уровнем сервиса, которого часто не хватает для полноценного отдыха. И эта ниша будет открыта для ГК «Альянс» в этом году.

Застройщик ООО «СЗ «Альянс Групп» ** Застройщик ООО «СЗ «Альянс Инвест» С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

