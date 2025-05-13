Бывшие сотрудники МВД из Благодарного приговорены к штрафам в 1 млн рублей

Суд Благодарненского округа приговорил двух бывших сотрудников ГУ МВД России по Ставропольскому краю к штрафу в 1 млн руб. каждому за получение взятки в 30 тыс. руб. Об этом сообщает СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

«По данным следствия, в феврале 2024 года в городе Благодарном полицейские выявили факт продажи запрещенной табачной продукции. Вместо составления протокола об административном правонарушении они убедили продавца, что в его действиях содержатся признаки уголовно наказуемого деяния. За обещание не привлекать мужчину к уголовной ответственности они потребовали деньги»,— следует из сообщения.

На период расследования фигуранты находились под стражей. Суд признал их виновными по статье 290 УК РФ (получение взятки). Кроме того, осужденным запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Николай Аксенов