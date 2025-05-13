Глава Алтайского края просит у правительства РФ денег на школы и больницы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен обратиться к федеральному правительству с просьбой помочь в строительстве ряда объектов. Речь идет о новом корпусе для краевой больницы скорой помощи и хирургическом блоке для онкодиспансера, школе в Камне-на-Оби и жилье для работников социальной сферы в селах. О необходимости реализации этих проектов региональные власти говорят последние четыре года. Например, с просьбой о строительстве онкодиспансера Виктор Томенко обращался к премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его визита в регион весной 2021 года. Стоимость онкодиспансера оценивалась в 4 млрд руб., здания скорой помощи в 3 млрд руб.

«Где-то действительно потребуется волевое политическое решение руководства страны, нашего президента или руководства правительства Российской Федерации, Михаила Владимировича Мишустина, председателя правительства. Я с такими обращениями могу на личных встречах выходить и их поддержку получить в случае, если вопросы будут глубоко проработаны»,— прокомментировал глава региона (цитата по «РИА Новости»).

По данным правительства региона, по ряду планируемых к строительству объектов готова проектно-сметная документация. Вопросы их реализации рассмотрены во время работы делегации сенаторов Совета Федерации в период с 13 по 14 мая.

Лолита Белова