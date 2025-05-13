Дональд Трамп добрался до библиотеки

Республиканцы США решили проверить законность одного из кадровых решений президента Дональда Трампа. Лидер консерваторов в Сенате Джон Тьюн поставил под сомнение легитимность действий Дональда Трампа, который на прошлой неделе снял Карлу Хейден с поста главного библиотекаря Конгресса. В верхней палате полагают, что тем самым глава государства мог поставить под угрозу «интересы Конгресса».

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Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп продолжает чистки в американском правительстве, заменяя все больше должностных лиц на лояльных ему чиновников. Причем продолжается практика, согласно которой один человек занимает сразу несколько постов. В частности, заместитель генпрокурора Тодд Бланш в понедельник был назначен временно исполняющим обязанности главы Библиотеки Конгресса. Примечательно, что в прошлом году господин Бланш был одним из ключевых адвокатов, защищавших Дональда Трампа в рамках уголовного процесса на Манхэттене.

С 2016 года и вплоть до прошлого четверга, 8 мая, главным библиотекарем Конгресса была Карла Хейден.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, госпожу Хейден отправили в отставку за продвижение «неподобающих книг в библиотеке для детей».

В библиотеке есть детский читальный зал. Но в первую очередь она функционирует как исследовательское учреждение, доступ к которому ограничен лицам младше 16 лет.

Сразу после отставки Карлы Хейден (и до назначения Тодда Бланша) ее обязанности перешли к заместителю — Роберту Рэндольфу Ньюлену. По данным издания Politico, на этой неделе он разослал сотрудникам письмо, в котором поставил под сомнение законность процедуры нового назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный библиотекарь Конгресса Карла Хейден

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters Главный библиотекарь Конгресса Карла Хейден

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

Более того, в понедельник дело дошло даже до столкновения в библиотеке. Должностные лица Министерства юстиции попытались получить доступ к библиотеке, однако ее сотрудники оказали сопротивление. На место была вызвана полиция Капитолия, но ее помощь в итоге не понадобилась. Чиновники Минюста ушли, не разрешив конфликт, утверждает Politico.

На этом фоне к действиям администрации появились вопросы на Капитолийском холме: там ставят под сомнение законность снятия с должности главы библиотеки и назначения нового человека без одобрения законодателей.

Причем этими вопросами задались однопартийцы господина Трампа.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что на карту, возможно, поставлены «интересы Конгресса», поскольку спор идет не столько из-за увольнения, сколько из-за полномочий президента.

«Мы хотим убедиться, что в этом процессе уважаются и защищаются интересы Конгресса»,— пояснил политик.

Господин Тьюн — консерватор старой закалки и ближайший соратник бывшего лидера консерваторов Митча Макконнелла, который в ходе первого срока Дональда Трампа не раз вступал в споры с президентом, за что получал от него нелестные комментарии.

Хотя позиции трампистов в Сенате лишь усилились после выборов в 2024 году, господин Тьюн уверенно выиграл борьбу за пост лидера сенатского большинства после ухода с него Митча Макконнелла. Консерватор опередил еще в первом туре Рика Скотта — более ярого сторонника Дональда Трампа, за которого открыто агитировал ближайший соратник президента миллиардер Илон Маск.

Как отмечает издание Politico, комментарии республиканского лидера указывают на то, что «спор достиг самых высоких уровней руководства Конгресса».

Отношение к происходящему в Палате представителей неясно. Пресс-служба спикера нижней палаты Майка Джонсона не предоставила Politico никакого комментария. Но в любом случае происходящее показательно. До сих пор в ходе второго срока республиканцы в целом позволяли господину Трампу делать «все, что он хочет». В частности, сокращать государственные расходы и вводить пошлины (по обоим вопросам у Конгресса есть полномочия для ограничения президентской власти). В случае с библиотекой же, рассуждает Politico, «мы стали свидетелями редкого отпора президентским полномочиям Трампа». Вопрос в том, останется ли это единичным случаем или же станет началом тренда.

Екатерина Мур, Вашингтон