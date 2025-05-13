Красноярские врачи записывали друг друга на прием, чтобы отдохнуть в праздники

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о том, что врачи поликлинических отделений Минусинской межрайонной больницы фиктивно записывались друг другу на прием, чтобы раньше уйти с работы в праздничные дни.

«Накануне майских праздников ведомственная проверка Минусинской межрайонной больницы выявила факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Те же кто нуждался в медицинской помощи, из-за аферы врачей могли ее не получить, предполагают в краевой прокуратуре.

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике заксобрания Красноярского края Илья Зайцев назвал действия сотрудников больницы «стыдобищем». По его данным, регистратор поликлиники в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы специалистов. «Такие действия необходимо пресекать на корню, а лучше на уровне информационной системы фиксировать такие "аномалии"»,— считает господин Зайцев.

Михаил Кичанов