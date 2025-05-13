В Тольятти пресекли незаконную торговлю автомобильным маслом
Директор организации из Тольятти организовал торговлю автомобильным маслом в тарах с логотипом крупной нефтяной компании. При этом он не заключил договор с правообладателем. В связи с этим представители нефтяной компании потребовали с продавца компенсацию ущерба в размере 277 тыс. руб. Об этом сообщает ГУФССП РФ по Самарской области.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Правообладатель обратился в суд с соответствующим иском. Требования истца были удовлетворены, но продавец не спешил возмещать причиненный вред.
В связи с этим судебные приставы запретили нарушителю регистрировать транспорт, а также временно ограничили его в праве выезда за рубеж. После этого продавец компенсировал ущерб правообладателю.