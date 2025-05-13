Губернатор Приамурья призвал к ужесточению наказаний за поджоги
Министерствам Амурской области поручено рассмотреть возможность ужесточения наказания для поджигателей вплоть до подведения под уголовную ответственность даже за незначительный ущерб. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. Сейчас, согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушителям (физлицам) за поджоги грозят штрафы до 20 тыс. руб.
Василий Орлов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По данным на 13 мая, в Приамурье установлены 13 виновников палов сухой растительности. В 16 муниципалитетах области установлен четвертый класс пожарной опасности, в Шимановском округе введен режим ЧС в лесах. За прошедшие сутки ликвидировано два пожара, еще три локализовано. За майские праздники в Приамурье зарегистрировано более 40 природных пожаров, около 160 палов сухой растительности. В тушении были задействованы более 1,1 тыс. человек и 310 единиц техники.
Значительное количество возгораний возникло вблизи населенных пунктов, в связи с чем основные силы пожарных были направлены на предотвращение перехода огня на жилые постройки. По данным на 13 мая, самой сложной остается ситуация в Свободненском округе, но угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, заверяют власти региона. Однако жители городов и сел чувствуют последствия пожаров: населенные пункты заволокло дымом, возгорания видны близ космодрома Восточный, в Циолковском сильная задымленность.
Инспекторы Госпожнадзора с начала пожароопасного периода составили около 600 протоколов на общую сумму штрафов более 2 млн руб. В круглосуточном режиме ведется мониторинг обстановки, анализируются данные по термическим аномалиям и пожарам.