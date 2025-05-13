В Ростовской области 7,7% населения находятся за чертой бедности. Показатель опустился до рекордного значения с 1995 года, следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сравнения, от общего числа жителей региона в 2023 году за чертой бедности находилось 9,6%, в 2022-м – 10,2%, в 2021-м – 12%. Соотношение показывает, сколько человек имеют доход ниже прожиточного минимума, который в 2025 году в России для трудоспособного населения составляет более 19 тыс. руб. и свыше 15 тыс. руб. – для пенсионеров.

Согласно данным Росстата, в Ростовской области граница бедности для трудоспособного населения превышает 15 тыс. руб., а для пенсионеров – 12 тыс. руб.

Константин Соловьев