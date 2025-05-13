Решение AVIST Oil & Gas совместимо с операционной системой Astra Linux

«Группа Астра» и пермская компания ITPS в результате тестирования подтвердили работоспособность и корректность совместного функционирования российской операционной системы Astra Linux и решения AVIST Oil & Gas (собственная разработка ITPS).

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Наличие подтвержденной совместимости упростит для заказчика процедуры подготовки и внедрения (выбора, аттестации, апробации), связанные с информационной безопасностью. Кроме того, позволит оперативно реагировать на запросы ИТ-служб при архитектурных обзорах и на этапах выбора ИТ-решений.

«AVIST Oil & Gas позволяет предприятиям решить широкий спектр прикладных задач: точнее прогнозировать работу фонда, быстрее находить оптимальные решения, меньше времени тратить на рутинные операции и фокусироваться на эффективном управлении разработкой и добычей. Интеграция AVIST Oil & Gas с самой защищенной версией операционной системы Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск») позволит повысить уровень безопасности данных у заказчиков», – рассказал директор по продуктам ITPS Алексей Мезенцев.

AVIST Oil & Gas – программное обеспечение, предназначенное для решения стратегических задач по повышению производственной и экономической эффективности нефтегазодобывающих предприятий. Результат достигается путем максимизации добычи при одновременном снижении себестоимости добываемой продукции.

Astra Linux Special Edition – сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности.

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