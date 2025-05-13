Консьерж-сервисы делают ставку на малые суда

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие варианты путешествий доступны премиальным клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Одним из главных трендов 2025 года в сфере формирования эксклюзивных тревел-предложений участники рынка называют туры на малых судах. Многолетние стереотипы о том, что наиболее комфортный круиз может быть организован на огромном лайнере, теряют актуальность. Круизные компании меняют восприятие роскошных туров и переходят от лайнеров-гигантов к малым судам.

Например, как сообщает Prime, международная платформа батлеров в Европе, суда Explora Journeys в этом году будут курсировать по Карибам, Средиземному морю и Северной Европе. Ставку на персонализированные путешествия делают и такие бренды, как The Ritz-Carlton и Four Seasons. Последний запускает коллекцию небольших яхт, судя по открытым источникам, с предполагаемым чеком от $20 тыс. Такой тур предполагает высочайший уровень технологического сопровождения, ультрасовременные системы навигации, стильный авторский дизайн всей обстановки на борту, круглосуточный консьерж-сервис на маршруте и приватность.

Кстати, тренд на эксклюзивность подогревают и молодые путешественники. У миллениалов и зумеров, по словам участников рынка тревел-услуг, растет спрос на поездки к малодоступным местам. Такие клиенты стремятся избежать переполненных туристических маршрутов и стандартных турпакетов, хотят погрузиться в культуру выбранного места и в природу. Здесь немного другие морские экспедиции в фокусе, например, дайвинг к затонувшим кораблям или древним руинам под водой в Греции или Египте, посещение пещер в Мексике или изучение живописных озер на российском Кавказе, где тоже может получить развитие малое судоходство.

Яна Лубнина