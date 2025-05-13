В Туапсе приезжего арестовали на 14 суток за экстремистские лозунги в кафе

Туапсинский районный суд назначил 14 суток административного ареста 37-летнему приезжему, выкрикивавшему экстремистские лозунги в кафе поселка Агой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из посетителей кафе сообщил правоохранителям о человеке, выкрикивавшем запрещенные лозунги. Сотрудники полиции задержали нарушителя, который оказался приезжим из соседней республики, прибывшим в Краснодарский край на заработки. По словам задержанного, он находился в нетрезвом состоянии и не помнит, какие конкретно выкрикивал слова.

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Алина Зорина