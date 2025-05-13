В Туапсе приезжего арестовали на 14 суток за экстремистские лозунги в кафе
Туапсинский районный суд назначил 14 суток административного ареста 37-летнему приезжему, выкрикивавшему экстремистские лозунги в кафе поселка Агой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Один из посетителей кафе сообщил правоохранителям о человеке, выкрикивавшем запрещенные лозунги. Сотрудники полиции задержали нарушителя, который оказался приезжим из соседней республики, прибывшим в Краснодарский край на заработки. По словам задержанного, он находился в нетрезвом состоянии и не помнит, какие конкретно выкрикивал слова.
В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).