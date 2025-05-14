Аллея памяти

В Березниках в микрорайоне «ЕвроХим» состоялось торжественное открытие Аллеи памяти. Символично в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Усольского калийного комбината и Березниковского механического завода высадили 80 саженцев липы.

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Аллея появилась рядом с детским садом в микрорайоне «ЕвроХим» для того, чтобы подрастающие березниковцы с ранних лет знали и помнили героев своей семьи, своего города, своей страны.

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Дмитрий Токарев, генеральный директор «ЕвроХим – УКК»:

– Каждое посаженное дерево символизирует связь поколений, которые хранят память о поступках наших предков. Мы высадили 80 деревьев – по одному за каждый год, прошедший с Победы в Великой Отечественной. Мы сделали очень хорошее дело, которое запомнится надолго.

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Участниками важного мероприятия стали руководители, а также сотрудники предприятия – победители «Трудовой вахты». На протяжении трех месяцев они ставили рекорды по добыче руды и выпуску готовой продукции. За свои производственные достижения они удостоились права не только посадить дерево, но и оставить след в истории компании и города, написав свое имя или имя воевавшего родственника на табличке. К слову, выполнены они в виде пластиковых погонов образца 1943 года рядовых солдат. К одному из деревьев памятную бирку прикрепил и глава города Березники.

Алексей Казаченко, глава г. Березники:

– Акция, которую проводит «ЕвроХим», важная и нужная. Это живая память о Победе в Великой Отечественной войне. Я с удовольствием принял в ней участие. Свое дерево посвятил деду – офицеру, который прошел всю войну.

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Смысл акции не только в том, чтобы сохранить память о событиях нашей истории, но и проявить заботу об экологии. Липа – довольно неприхотливое дерево: способно переносить засуху и морозы, а также легко приживается на любом виде почвы. Их часто высаживают в городской среде, поскольку взрослые деревья хорошо задерживают пыль и очищают воздух от выхлопных газов.

Символично, что 9 мая, в день, когда вся страна отмечала Победу в Великой Отечественной войне, Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» достиг впечатляющего рубежа – ровно в 16:00 была выдана 60-миллионная тонна руды!

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Этот знаковый момент стал возможен благодаря слаженной работе команды и высокому уровню профессионализма каждого сотрудника. Мы гордимся тем, что можем вносить свой вклад в развитие отрасли и поддерживать экономику страны.

В этот день мы также вспомнили подвиги наших предков, которые отстояли свободу и мир для будущих поколений. Пусть их мужество вдохновляет нас на новые достижения и победы!

Поздравляем всех сотрудников комбината с этим выдающимся достижением! Вместе мы можем больше!

ООО «ЕвроХим-УКК»