Кандидатку на пост мэра в Мексике застрелили во время предвыборного митинга

В Мексике, в штате Веракрус, неизвестные расстреляли предвыборный митинг кандидатки в мэры муниципалитета Тексистепек Есении Лары Гутьеррез. В результате нападения политик и еще три человека погибли, сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Атака произошла вечером 11 мая. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила на пресс-конференции на следующий день, что пока не располагает информацией о мотивах нападавших. Она добавила, что правительство координирует действия с должностными лицами штата. Погибшая госпожа Гутьеррез была членом правящей партии «Движение национального возрождения». Выборы в Веракрусе запланированы на 1 июня.

По данным CNN, за прошлый год в Мексике было зафиксировано рекордное количество жертв политически мотивированного насилия. Телеканал приводит статистику организации по правам человека Data Civica, согласно которой в 2024 году зафиксировано 661 подобное нападение. Многие из жертв либо занимали должности муниципального уровня, либо баллотировались на них.