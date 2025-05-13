«Уралхим» высадил цветущие деревья в Черняевском лесу

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» приобрел 100 саженцев-крупномеров цветущих деревьев и кустов для высадки в Черняевском лесу, а также предоставил удобрения для этого.

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Автор фото: Андрей Хузин



В зеленой акции приняли участие более 50 волонтеров. Это сотрудники филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим», а также ветераны предприятия и студенты Краевого индустриального техникума. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд «Урал Обитаемый».

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Автор фото: Андрей Хузин



Максим Коновалов, ведущий инженер по КИПиА филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы часто проводим время в Черняевском лесу: занимаемся спортом, гуляем с детьми, поэтому с удовольствием каждый год высаживаем здесь новые деревья, чтобы наш любимый лес стал еще краше и лучше.

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Автор фото: Андрей Хузин



О правилах посадки саженцев с закрытой корневой системой волонтерам рассказал лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. Он, в свою очередь, получил консультации специалистов «Уралхима» об использовании удобрения Нитроаммофоска 16:16:16.

Венедикт Волков, руководитель направления агрономического сопровождения АО «ОХК «Уралхим»:

Нитроаммофоска 16:16:16 способствует активному росту и развитию корневой системы растений. Удобрение нужно вносить по 50 граммов под каждый саженец плодового дерева и по 20-25 граммов — под цветущие кустарники. Это поможет растениям начать активный рост, обеспечит здоровый ярко-зеленый цвет листьев и обильное цветение.

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Автор фото: Андрей Хузин



Комплексное удобрение Нитроаммофоска 16:16:16 имеет в составе азот, фосфор и калий — основные питательные макроэлементы в легкодоступной для растений форме. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» ежегодно приобретает и высаживает деревья в Черняевском лесу. Так, в 2023 году в честь 300-летия Перми на пострадавшем от пожара участке леса было высажено 300 пятилетних саженцев кедровых сосен. В 2024 году вокруг двух новых зон отдыха были высажены 180 молодых яблонь, груш и кедров.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь