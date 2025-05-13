В два раза сократилось число плановых проверок бизнеса в Нижегородской области

В Нижегородской области наметилась тенденция к снижению административного и силового давления на бизнес, считает региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил по итогам встречи с губернатором Глебом Никитиным, на которой обсуждались итоги деятельности аппарата уполномоченного в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Глеб Никитин (слева) и бизнес-омбудсмен Павел Солодкий на встрече с предпринимателями Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Глеб Никитин (слева) и бизнес-омбудсмен Павел Солодкий на встрече с предпринимателями Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам Павла Солодкого, более чем в два раза сократилось число плановых проверок бизнеса со стороны надзорных органов. Не допущено проведение более тысячи внеплановых проверок.

Со стороны СКР в 2024 году прекращено 32 уголовных дела в отношении предпринимателей. Не допущено фактов незаконного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности со стороны полиции.

Чаще всего предприниматели обращались с вопросами, связанными с земельными и имущественными отношениями, по проблемам взаимодействия бизнеса с сетевыми организациями. Из отработанных обращений в 89% случаев удалось оказать им результативную помощь, в том числе — полностью восстановить нарушенные права.

Губернатор Глеб Никитин считает, что в Нижегородской области выстроен «живой и работающий» механизм поддержки предпринимателей. По его словам, это касается не только консультаций или защиты прав, но и участия в разработке решений, влияющих на бизнес-климат в регионе. Глава региона отметил, что отчет бизнес-омбудсмена поднял ряд системных вопросов, которые касаются размещения объектов нестационарной торговли и сроков технологического подключения.

«Будем разбираться вместе. По ряду направлений уже поручил усилить работу»,— сообщил губернатор.

Андрей Репин