Директор «Трассы 74» не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд отклонил апелляцию адвоката директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова и оставил обвиняемого в получении взятки под стражей до 4 июля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Адвокат Сергей Ефимова просил отменить постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска и изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест, запрет определенных действий либо залог в размере 1 млн руб. Однако вторая инстанция не удовлетворила жалобу адвоката.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора «Трассы 74» задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 февраля 2025 года. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Сергей Ефимов в 2022-2024 годах получил 4 млн руб. от заместителя руководителя ООО ПКФ «Глобус» за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта. Изначально эта территория была передана муниципальному учреждению на основании безвозмездного пользования для создания автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.

Виталина Ярховска