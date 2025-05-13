«Т Плюс» начала гидравлические испытания теплосетей в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к ежегодной проверке трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на прочность и плотность. На этой неделе мероприятия начнутся в микрорайонах Крохалёва, Городские горки, Закамск, Свердлова и др. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

«Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, работы синхронизируются с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 13.05.2025-17.05.2025

ул. Ласьвинская, 64, 68а, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78;

ул. Б. Хмельницкого, 57, 65, 67, 80, 82, 82а;

ул. Пензенская, 55, 55а, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 73;

ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15;

ул. Сысольская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а;

ул. Маршрутная, 5, 10а, 14а, 21;

ул. Маршала Рыбалко, 81, 85, 85а, 85б, 85в, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113.

Гидравлические испытания 13.05.2025-27.05.2025

ул. Моторостроителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 17, 19, 21;

Серебрянский проезд, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

ул. А. Солдатова, 26, 28, 29в, 30, 30а, 30б, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43, 44, 45, 51;

ул. Уфимская, 2, 4, 6а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. В. Куйбышева, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 109а, 110, 111, 112, 115, 115а, 115б, 117, 117а, 117б, 125;

ул. Обвинская, 9, 10, 10а, 12а;

ул. Маршрутная, 5, 10а, 14а, 21;

ул. Саранская, 3;

ул. В. Чкалова, 30, 32, 38, 38а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

ул. Коминтерна, 3, 4, 5, 5а, 6, 14, 14а, 16, 20, 24, 26, 28;

ул. Героев Хасана, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 16, 18, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 32;

ул. К. Цеткин, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 17;

проспект Комсомольский, 74, 76, 80, 83, 84, 84а, 85, 86, 88, 88б, 90, 91, 92, 94;

ул. Ю. Смирнова, 3, 4;

ул. П. Соловьева, 6;

ул. Шарташская, 2, 4;

бульвар Гагарина, 65, 65а, 66а, 67, 68, 70, 70а, 70б, 71, 72а, 72б, 73, 73а, 75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81/4, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83а, 85, 87, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/6, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113а, 115;

ул. Н. Крупской, 61а, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78а, 79а, 80, 82, 82а, 84, 84а, 85, 85а, 86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90, 91а, 92, 93;

ул. А. Гайдара, 7, 9, 11, 13а;

ул. Пушкарская, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 136а;

ул. Ф. Старцева, 35, 35в, 35/2, 35/3, 35в, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 55;

ул. П. Лумумбы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ушинского, 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. А. Макаренко, 31;

ул. Н. Чернышевского, 3а, 7, 7а, 9а;

ул. Н. Островского, 109, 111, 111а, 113.

Гидравлические испытания 14.05.2025-28.05.2025

ул. Подводников, 83а, 87, 92, 94;

ул. Шахтёрская, 24, 26;

ул. Лизы Чайкиной, 27, 29, 34, 40;

ул. Теплогорская, 20, 22, 24;

ул. Архитектора Свиязева, 17в.

Гидравлические испытания 15.05.2025-29.05.2025

ул. Космонавта Леонова, 43б, 45, 47, 47а, 49;

ул. Чердынская, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.

Гидравлические испытания 16.05.2025-30.05.2025

ул. Танкистов, 11, 17, 19;

ул. Стахановская, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44;

ул. А. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38;

ул. В. Сивкова, 28;

ул. Л. Толстого, 10, 12, 17, 25, 25а, 33;

ул. Д. Левченко, 6.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»