В Татарстане 14 мая ожидается дождь и град
Осадки, гроза и град прогнозируются в некоторых районах Татарстана 14 мая. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.
В Татарстане 14 мая ожидается дождь и град
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что передвигаться по улицам и дорогам нужно с осторожностью. Также не стоит прятаться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью ожидается +9...+11 градусов.
Максимальная температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.
Ветер восточный с переходом на северо-западный порывами до 15–18 м/с.