Осадки, гроза и град прогнозируются в некоторых районах Татарстана 14 мая. Об этом сообщает МЧС по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 14 мая ожидается дождь и град

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ В Татарстане 14 мая ожидается дождь и град

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что передвигаться по улицам и дорогам нужно с осторожностью. Также не стоит прятаться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками и ЛЭП.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью ожидается +9...+11 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит +18...+20 градусов.

Ветер восточный с переходом на северо-западный порывами до 15–18 м/с.

Дарья Сайфиева