В Ставропольском крае объем выдачи автокредитов упал на 56%

Объем выдачи автокредитов в Ставропольском крае составил 4,9 млрд руб. в первом квартале 2025 года, что на 55,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было выдано займов на 11,1 млрд руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации от 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в первом квартале 2025 года в России выдано автокредитов на сумму 236,4 млрд руб. Это на 57,8% или в 2,4 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда объем автокредитования достиг 560,7 млрд руб.

Лидером по объему выданных автокредитов среди регионов РФ стала Москва с показателем 23,2 млрд руб. (падение на 57,4% по сравнению с 54,5 млрд руб. в первом квартале 2024 года). На втором месте Московская область – 19,7 млрд руб. (снижение на 57,4% от прошлогодних 46,2 млрд руб.). Далее следуют Санкт-Петербург – 13,1 млрд руб. (спад на 58,8%), Краснодарский край – 12,5 млрд руб. (уменьшение на 53,5%) и Республика Татарстан – 11,6 млрд руб. (сокращение на 54%).

Николай Аксенов