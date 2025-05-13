В Ставропольском крае объем выдачи автокредитов упал на 56%
Объем выдачи автокредитов в Ставропольском крае составил 4,9 млрд руб. в первом квартале 2025 года, что на 55,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было выдано займов на 11,1 млрд руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По информации от 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в первом квартале 2025 года в России выдано автокредитов на сумму 236,4 млрд руб. Это на 57,8% или в 2,4 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда объем автокредитования достиг 560,7 млрд руб.
Лидером по объему выданных автокредитов среди регионов РФ стала Москва с показателем 23,2 млрд руб. (падение на 57,4% по сравнению с 54,5 млрд руб. в первом квартале 2024 года). На втором месте Московская область – 19,7 млрд руб. (снижение на 57,4% от прошлогодних 46,2 млрд руб.). Далее следуют Санкт-Петербург – 13,1 млрд руб. (спад на 58,8%), Краснодарский край – 12,5 млрд руб. (уменьшение на 53,5%) и Республика Татарстан – 11,6 млрд руб. (сокращение на 54%).