За 350 миллионов рублей в Иволгино к 2028 году построят детский сад

В микрорайоне Иволгино в Саратове до конца 2027 года построят детский сад на 160 мест. Подведены итоги аукциона, объявленного МКУ «Капитальное строительство».

Учреждение предлагало 402 млн руб. за работы. На торги поступило две заявки, один из кандидатов согласился возвести детсад за 392 млн руб., второй — за 350 млн руб. Он и стал победителем.

Контракт заключен с ООО СЗ «ПДПСтрой». Организация основана в Энгельсе в 2007 году. Директором является Елена Лепеско, единственным владельцем — Лилия Плеханова. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка в 2024 году составила 1,07 млрд руб., снизившись на 52 млн руб. Ранее «ПДПСтрой» выигрывал госконтракт на строительство жилья для медиков в Новых Бурасах и Балтае, на 2-й этап строительства поликлиники в микрорайоне Авиатор, а также на проектирование и строительство школ в Солнечном-2 и Авиаторе.

Детский сад в Иволгино нужно спроектировать и возвести до 1 декабря 2027 года. В здании будет три этажа, в том числе один подземный (техподполье). Из помещений: группы, игровая, спальная, буфет, туалетная комната, медицинский кабинет, пищеблок с горячим цехом, постирочная, спортивный и музыкальный залы. Планируется, что в учреждении разместятся 160 детей по семи группам от 1,5 до 7 лет. По данным кадастровой карты, детский сад разместится около улицы Малая Розовая.

Ольга Симонова