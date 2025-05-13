Саратовский ИП причинил государству ущерб на 270 тыс. и стал фигурантом дела

Следствие отдела полиции в составе МУ МВД России «Энгельсское» возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя «(ИП) из Ровенского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, 38-летний фигурант предоставил фиктивные документы на покупку скота. Он сделал это при заключении контракта на развитие бизнеса с учреждением соцзащиты населения.

ИП причинил ущерб государству на сумму 270 тыс. руб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов