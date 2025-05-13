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Под Таганрогом работу предприятия приостановили из-за случая ботулизма

В селе Гаевка Ростовской области временно закрыли предприятие, которое занимается производством вяленой рыбы. Причиной запрета стал случай ботулизма, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что недомогание, с которым местный житель обратился в больницу, является симптомом ботулизма. Оказалось, что пациент ранее ел вяленую рыбу.

Предприятие посетила инспекция, которая зафиксировала значительные нарушения санитарных норм при производстве продукции. В отношении производителя составили протокол, а само предприятие опечатали на два месяца (60 суток).

Мария Хоперская

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