Под Таганрогом работу предприятия приостановили из-за случая ботулизма

В селе Гаевка Ростовской области временно закрыли предприятие, которое занимается производством вяленой рыбы. Причиной запрета стал случай ботулизма, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что недомогание, с которым местный житель обратился в больницу, является симптомом ботулизма. Оказалось, что пациент ранее ел вяленую рыбу.

Предприятие посетила инспекция, которая зафиксировала значительные нарушения санитарных норм при производстве продукции. В отношении производителя составили протокол, а само предприятие опечатали на два месяца (60 суток).

Мария Хоперская