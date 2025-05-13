«Дизайн вдохновлен формой пачки балерины»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об украшении с редчайшим бриллиантом цвета fancy deep blue.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christies Фото: Christies

Завтра, 14 мая, в Женеве аукционный дом Christie’s проведет торги Important Jewels, где будет много редкого, много от известных брендов от Bulgari до Belperron или JAR. Но рассказать я вам хочу об одном топ-лоте — кольце с голубым бриллиантом, бесцветными бриллиантами и рубинами от Boucheron, эстимейт которого 4,5-6,5 млн швейцарских франков, то есть $6,5–7,87 млн.

Если быть более точной, в кольцо установлен бриллиант цвета fancy deep blue весом 6,24 карата. По сертификату GIA частоты VVS2 и потенциально пригодный для улучшения до частоты IF. Но примечателен в этом украшении не только камень, но и дизайн. Это так называемая балерина с коническими бриллиантами багетной огранки, закрепленными в виде гребешка с волнами. Дизайн, очевидно вдохновленный формой пачки балерины, в его современной версии. Популярны «балерины» были в середине 1950-х годов. Создавали такие кольца по обе стороны океана в Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co, Cartier и Boucheron. Но благодаря редчайшему бриллианту эта «балерина» — определенно прима.

Анна Минакова