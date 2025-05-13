Продажи «Биннофарм Групп» в I квартале 2025 года выросли на 14% в ритейле и на 25% в тендере

«Биннофарм Групп», одна из ведущих фармацевтических компаний России, продолжает демонстрировать уверенный рост. Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, в первом квартале 2025 года продажи компании в розничном сегменте увеличились на 14%, а в тендерном — на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем продаж в рознице достиг 13,7 млрд рублей, в тендерном сегменте — 1,5 млрд рублей. По итогам первого квартала компания заняла шестое место в рейтинге фармацевтических корпораций, а её рыночная доля составила 2,6% в розничном сегменте.

Кроме того, в марте 2025 года прирост продаж «Биннофарм Групп» составил 21%, что превысило средний показатель рынка (18%). Общий рост за период MAT'03 2025 (12 месяцев) достиг 15%, тогда как рынок в целом увеличился на 14%.

«Биннофарм Групп» показала значительное ускорение в тендерном сегменте, увеличив продажи на 25% в годовом сопоставлении (YTD’03 2025). Главным фактором роста в тендерном канале стало развитие бренда «Ривароксабан». Компания начала продажу препарата в декабре 2024 года после завершения срока действия патентной защиты оригинала, и по итогам I квартала 2025 года «Ривароксабан» занял четвертое место среди конкурентов с долей 8,2% своего целевого сегмента рынка.

«Наши успехи являются результатом правильно выбранной стратегии развития. Мы демонстрируем темпы роста, превышающие средние значения рынка, что подтверждено независимыми исследованиями экспертов. Наш приоритет — дальнейшее укрепление позиций ключевых продуктов, инвестиции в инновационные разработки и расширение сотрудничества с медицинским сообществом, аптечными сетями и дистрибьюторами», — подчеркнула Екатерина Славгородская, директор департамента продаж и продвижения «Биннофарм Групп».

ООО «Биннофарм Групп»