В двух регионах Черноземья будут заморозки, в четырех — грозы

Синоптики ввели желтый уровень погодной опасности в пяти регионах Черноземья, за исключением Курской области. В четырех из них ожидаются грозы, в двух — заморозки. Из-за последнего в Орловской области также объявлен оранжевый уровень опасности. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Белгородской области до 21:00 13 мая возможны грозы, с 21:00 13 мая до 9:00 14 мая — заморозки до -1°С, с 9:00 до 21:00 14 мая — снова грозы.

В Воронежской области с 18:00 13 мая до 1:00 14 мая ожидается туман, с 6:00 до 18:00 14 мая — грозы.

В Липецкой области до 18:00 13 мая прогнозируются грозы с градом и ветром до 17 м/с, с 18:00 13 мая до 6:00 14 мая — туман.

В Орловской области с 21:00 13 мая до 9:00 14 мая возможны туман и заморозки до -1°С.

В Тамбовской области до 18:00 13 мая ожидаются грозы, с 18:00 13 мая до 6:00 14 мая — туман.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова