Любимцы публики

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов вспоминает выступление российского атлета Алексея Немова, после которого изменилась система судейства в спортивной гимнастике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спортивная гимнастика — этот вид спорта всегда переживает всплеск популярности, когда появляются по-настоящему яркие звезды. Нынешнему поколению сложно догнать Светлану Хоркину, о которой снимают художественные фильмы и которой устанавливают памятники. Но история гимнаста Алексея Немова способна затмить даже это. Его поклонники спорта любили: всегда открытый, улыбчивый и, конечно же, невероятно талантливый он всегда срывал аплодисменты трибун своими фантастически сложными и эффектными программами.

Коронным на пике карьеры для Алексея стало выступление на перекладине — на этом снаряде он взял золотую медаль в Сиднее в 2000-м. В 2004-м гимнаст приехал в Афины в качестве главной звезды, имея в активе четыре олимпийских золота. Даже просто появление Немова на помосте тогда вызывало бурю восторга. Когда россиянин блестяще выполнил свою олимпийскую программу на перекладине, многотысячный зал в Афинах разразился аплодисментами. Но вдруг все изменилось. Увидев, что судьи серьезно занизили оценки российскому спортсмену, болельщики из разных стран начали гудеть, свистеть и топать ногами. Гимнасту, который должен был выступать после Алексея, просто не давали подойти к снаряду. Это продолжалось больше десяти минут, и случилось невероятное — впервые в истории спортивной гимнастики судьи изменили оценки.

Но даже после этого зал не утихал. В этот момент Немов вышел на помост, несколько раз поклонился болельщикам и жестом попросил тишины. Люди успокоились, турнир продолжился. Алексей Немов тогда занял всего лишь пятое место. Но в спортивной гимнастике произошли серьезные перемены: была пересмотрена система судейства, и, помимо оценки за технику, ввели баллы за сложность элементов, а подобных историй в мире этого вида спорта на таком уровне больше не случалось.

Владимир Осипов