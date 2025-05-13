В Ярославской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Ярославской области в ночные и утренние часы 14 мая местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным синоптиков, с вечера 13 мая и до вечера 14 мая в регионе будет облачно, ночью будет дождь, в некоторых районах — сильный. Осадки прогнозируются и днем. Температура воздуха днем 14 мая не опустится ниже +7 градусов, но и не превысит +12 градусов.

Алла Чижова