Суд не стал привлекать экс-директора АПК «Рассвет» к ответственности на 1,2 млрд

Арбитражный суд Ставропольского края отказал в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия бывшего руководителя ООО «АПК “Рассвет”» Николая Кухаря. С него планировалось взыскать 1,2 млрд руб., сообщил на ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсный управляющий агропредприятия Сергей Горшенев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным системы Rusprofile, ООО «АПК “Рассвет”» зарегистрировано в селе Каменная Балка Арзгирского района Ставропольского края в 2014 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал агропредприятия — 1,9 млн руб. Николай Кухарь является владельцем 100% доли в уставном капитале общества. По данным за 2024 год убыток «Рассвета» при нулевой выручке составил 923 тыс. руб., что на 24% больше, чем годом ранее. Дебиторская задолженность предприятия составляет 203 млн руб., кредиторская — 5,2 млн руб.

По данным документов арбитражного суда, инициатором банкротства ООО «АПК “Рассвет”» в декабре 2018 года стало АО «Российский сельскохозяйственный банк» в лице его Ставропольского регионального филиала. Банк предъявил обществу требование в размере 823,6 млн руб., из которых 770 млн руб. — основной долг, 35,8 млн руб. — проценты за пользование кредитом и 17,8 млн руб. — неустойка. В декабре 2019 года «Рассвет» был признан банкротом. В мае 2021 года имущественный комплекс агропредприятия оценили в 33,5 млн руб. В марте 2022 года Сергей Горшенев обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о привлечении Николая Кухаря к субсидиарной ответственности в размере 1,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко