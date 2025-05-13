«Аспекты, которые действительно требуют коррекции, остаются без внимания»

В UEFA снова заговорили об изменении правил офсайда. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Джорджо Маркетти в интервью одной из крупных итальянских радиостанций. Он подчеркнул, что «трехсантиметровые офсайды нарушают дух игры». Как футбольные чиновники хотят изменить правила? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь UEFA Джорджо Маркетти

Фото: Pierre Albouy / Reuters Генеральный секретарь UEFA Джорджо Маркетти

Фото: Pierre Albouy / Reuters

После того, как в мир футбола пришли технологии, казалось, что проблем не будет. Но не тут-то было. Когда автоматическая система определения офсайда показывает, что в положение «вне игры» попадает незначительная часть тела игрока, это вызывает раздражение болельщиков. В play-off Лиги чемпионов таких эпизодов было немало. Как решить проблему? Ответа на этот вопрос пока нет. Первым, кто попытался предложить возможный вариант, стал бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Он выступил с идеей засчитывать офсайд только в том случае, если атакующий игрок будет опережать защитника всем телом. Это вроде как позволит забивать больше голов и сделает игру зрелищнее. Но в футбольном мире много противников данной инициативы.

Причины объяснил эксперт в сфере футбольного судейства Леонид Калошин: «Я часто слышу от своих иностранных коллег, которые проводят исследования в различных сферах футбола, не только связанных с арбитражем, что нет гарантий того, что линия обороны не сдвинется глубже к своим воротам. То есть игра из-за этого потенциального нововведения может стать более оборонительной, чем сейчас. На данный момент такие предложения являются просто рекламой идеи, не подкрепленной серьезной аналитикой и исследованиями».

Сейчас генеральный секретарь UEFA Джорджо Маркетти заявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) совместно с FIFA уже тестируют соответствующие нововведения. Причем, по словам чиновника, офсайд больше не будет зависеть от какой-либо части тела. Звучит обнадеживающее. Но, несмотря на позитив, ждать изменений в ближайшее время не стоит, продолжает Леонид Калошин: «Тестирования действительно проходят, но они нецентрализованные, когда разрешение дает IFAB. И если эта идея не была одобрена до сих пор, то шансов на то, что это произойдет, очень-очень мало».

Маркетти также намекнул журналистам, что менять собираются не только правила офсайда. Правда, что еще хотят скорректировать чиновники, он не уточнил. Истории с изменением тех или иных правил появляются в информационном поле регулярно. Это происходит, потому что организации пытаются оправдать свое финансирование, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Вы посмотрите, сколько предлагают депутаты Госдумы идей, которые заранее пройти не могут. Люди имитируют деятельность. Такие же чиновники, которые пытаются что-то сделать, есть и в FIFA, и в UEFA».

Самым дерзким предложением последних лет от Международного совета футбольных ассоциаций, который отвечает за нововведения в правилах, стало изменение формата матчей. Вместо двух таймов по 45 минут чиновники предлагали играть три по 30 чистого времени. Но, к счастью, дальше предложений дело не пошло. Причем те аспекты, которые действительно требуют коррекции, остаются без внимания. Например, трактовки игры рукой в штрафной площади — настоящая головная боль игроков и тренеров. По крайней мере, скандалы на эту тему возникают постоянно как в ведущих европейских лигах, так и в РПЛ. Но на эти нюансы люди, которые отвечают за правила в футболе, почему-то внимания не обращают.

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Владимир Осипов