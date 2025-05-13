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На Дону полицейские пресекли незаконную торговлю пресноводными раками

В Новочеркасске сотрудники полиции обнаружили торговую точку, где незаконно продавали пресноводных раков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владелец торговой точки — 59-летний местный житель. Оперативники изъяли у него 4,5 тыс. раков общим весом 191 килограмм. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 400 тыс. руб. Также при обыске полицейские нашли мобильные телефоны и черновики, подтверждающие факт незаконной торговли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту сбыта товаров без маркировки в крупном размере (ч.3 ст. 171.1 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская

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