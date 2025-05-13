Зоозащитная организация Воткинска получит землю без торгов для возведения приюта

Некоммерческой организации (НКО) по защите животных «Дорога к дому» предоставят земельный участок в Воткинске в аренду и без проведения торгов для строительства приюта, следует из распоряжения главы Удмуртии, опубликованного на сайте правительства региона. Участок имеет площадь 2,7 тыс. кв.м и находится в городе в районе ул. Гражданская, 21. Вид разрешенного использования — «приюты для животных».

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По данным «СПАРК-Интерфакс», «Дорога к дому» была зарегистрирована 31 января 2024 года в Воткинске. Руководителем приюта является Евгения Кривеня. На странице НКО во «ВКонтакте» указано, что к основным направлениям работы организации относятся стерилизация и вакцинация бездомных собак и кошек, их лечение, реабилитация в условиях специализированного центра, а также поиск дома и устройство животных.