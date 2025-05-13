Северная железная дорога стала лучшей среди магистралей ОАО «РЖД» по итогам работы в первом квартале 2025 года

Коллективу Северной железной дороги в мае руководством ОАО «РЖД» присуждено первое место среди железных дорог компании по итогам работы в первом квартале 2025 года. При определении магистралей-лидеров учитывается большое количество показателей работы, на основе которых составляется рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

«Этот результат говорит о высоком профессионализме коллектива магистрали, едином понимании целей, способности каждого быть эффективной частью команды. Первое место — не только итог пройденного этапа, но и вызов на перспективу»,— отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

В рейтинговой оценке учтены состояние железнодорожного пути, выполнение расписания движения пассажирских и пригородных поездов, отсутствие случаев нарушений безопасности движения, надежность работы и производительность техники. В I квартале на Северной железной дороге погружено свыше 13,5 млн тонн грузов, отправлено 2,9 млн пассажиров.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога