На ярославской Стрелке запретят движение самокатов

В Ярославле на Стрелке 15 мая будет запрещено движение на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в «Центре организации дорожного движения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Движение будет запрещено с 12 до 19 часов из-за проведения легкоатлетической эстафеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В «Центре» попросили соблюдать правила и планировать маршрут заранее.

9 мая в Ярославле также ограничивали движение электросамокатов в зонах, где было перекрыто движение транспорта. Электросамокаты были запрограммированы на блокировку движения.

Алла Чижова