На Ставрополье начат ремонт сразу пяти мостов в трех округах

Ремонт пяти мостов местного значения начался в трех округах Ставропольского края в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Общая протяженность ремонтируемых участков превышает 126 погонных метров, сообщает пресс-служба регионального Миндора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

В селе Рагули Апанасенковского округа реконструируют мост длиной 48,2 м. В селе Александровском, Новоселицком и Падинском проводится капитальный ремонт мостов через реки Томузловка и Калиновка протяженностью 32,2, 20,1 и 18,1 м соответственно. В селе Китаевском Новоселицкого округа начались работы на мостовом сооружении длиной 8 м.

С 2022 года по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова усилено внимание к мостам местного значения. В 2025 году на обновление сельских мостовых конструкций из краевого бюджета выделено 375 млн руб. Планируется завершить все работы до конца текущего года.