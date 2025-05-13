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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Как проходит процесс по делу Пи Дидди?

13 мая, вторник

Насилие, торговля людьми и другие тяжкие преступления — в Нью-Йорке стартовал громкий судебный процесс по делу рэпера Пи Дидди. Ранее была сформирована коллегия присяжных. Им предстоит изучить все доказательства и определить, достаточно ли их, чтобы признать Шона Комбса виновным. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он был арестован в 2024 году после нескольких судебных исков. Затем обвинения стало выдвигать все больше людей, и сейчас потерпевших больше сотни. Зарубежные СМИ допускают, что это дело станет поворотным моментом для индустрии, в которой царит культ закрытых вечеринок. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

прокурор Эмили Джонсон указывает на Шона «Дидди» Комбса во время заседания суда

прокурор Эмили Джонсон указывает на Шона «Дидди» Комбса во время заседания суда

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

прокурор Эмили Джонсон указывает на Шона «Дидди» Комбса во время заседания суда

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

55-летний Шон Комбс начал свой путь в индустрии в начале 1990-х, став продюсером и основателем лейбла Bad Boy Records. После получил три премии Grammy и 14 номинаций, его альбомы продавались миллионными тиражами, а сам он вырос из рэпера в икону стиля, создав образ успешного бизнесмена, напоминает CNN.

Но, по словам прокурора, у Пи Дидди была и темная сторона. Как передает The Wall Street Journal, Комбс якобы использовал свои материальные ресурсы, чтобы совершать насильственные действия, похищать людей и накачивать своих подруг наркотиками. На открытии процесса прокуратура заявила, что рэпер в течение десятилетий создавал эту «систему эксплуатации и страха», прикрываясь своей славой и деньгами.

«Белые вечеринки» и черная полоса P.Diddy

Первым тревожным звонком стал иск от певицы Кэсси, с которой Комбс состоял в длительных отношениях. В ноябре 2023 года она обвинила его в систематическом насилии и принуждении к участию в оргиях. Хотя дело было улажено буквально за сутки, вскоре к ней присоединились и другие женщины с похожими обвинениями, пишет Bloomberg. Осенью 2024-го количество исков приблизилось к 120. Потерпевшие утверждали, что закрытые вечеринки Пи Дидди проводил с 1991 года и подвергал своих жертв сексуальному насилию. Как сообщалось в Los Angeles Times, 25 из них на тот момент были несовершеннолетними.

В марте 2025-го оперативники нашли в доме рэпера около 1 тыс. бутылок смазки и детского масла, а также наборы видеокамер и оружие. Ключевую роль в судебном процессе сыграет видео десятилетней давности из гостиницы, добавляет The Wall Street Journal: на кадрах Комбс избивает свою бывшую девушку. Пи Дидди отрицал свою вину. Его защита утверждает, что обвинения выносят на публику личную жизнь людей, а все, что происходило, было их личным выбором. Слова адвоката приводит Bloomberg.

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