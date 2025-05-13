Зарубежные СМИ: Как проходит процесс по делу Пи Дидди?

Насилие, торговля людьми и другие тяжкие преступления — в Нью-Йорке стартовал громкий судебный процесс по делу рэпера Пи Дидди. Ранее была сформирована коллегия присяжных. Им предстоит изучить все доказательства и определить, достаточно ли их, чтобы признать Шона Комбса виновным. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он был арестован в 2024 году после нескольких судебных исков. Затем обвинения стало выдвигать все больше людей, и сейчас потерпевших больше сотни. Зарубежные СМИ допускают, что это дело станет поворотным моментом для индустрии, в которой царит культ закрытых вечеринок. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран прокурор Эмили Джонсон указывает на Шона «Дидди» Комбса во время заседания суда

Фото: Jane Rosenberg / Reuters прокурор Эмили Джонсон указывает на Шона «Дидди» Комбса во время заседания суда

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

55-летний Шон Комбс начал свой путь в индустрии в начале 1990-х, став продюсером и основателем лейбла Bad Boy Records. После получил три премии Grammy и 14 номинаций, его альбомы продавались миллионными тиражами, а сам он вырос из рэпера в икону стиля, создав образ успешного бизнесмена, напоминает CNN.

Но, по словам прокурора, у Пи Дидди была и темная сторона. Как передает The Wall Street Journal, Комбс якобы использовал свои материальные ресурсы, чтобы совершать насильственные действия, похищать людей и накачивать своих подруг наркотиками. На открытии процесса прокуратура заявила, что рэпер в течение десятилетий создавал эту «систему эксплуатации и страха», прикрываясь своей славой и деньгами.

Первым тревожным звонком стал иск от певицы Кэсси, с которой Комбс состоял в длительных отношениях. В ноябре 2023 года она обвинила его в систематическом насилии и принуждении к участию в оргиях. Хотя дело было улажено буквально за сутки, вскоре к ней присоединились и другие женщины с похожими обвинениями, пишет Bloomberg. Осенью 2024-го количество исков приблизилось к 120. Потерпевшие утверждали, что закрытые вечеринки Пи Дидди проводил с 1991 года и подвергал своих жертв сексуальному насилию. Как сообщалось в Los Angeles Times, 25 из них на тот момент были несовершеннолетними.

В марте 2025-го оперативники нашли в доме рэпера около 1 тыс. бутылок смазки и детского масла, а также наборы видеокамер и оружие. Ключевую роль в судебном процессе сыграет видео десятилетней давности из гостиницы, добавляет The Wall Street Journal: на кадрах Комбс избивает свою бывшую девушку. Пи Дидди отрицал свою вину. Его защита утверждает, что обвинения выносят на публику личную жизнь людей, а все, что происходило, было их личным выбором. Слова адвоката приводит Bloomberg.

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