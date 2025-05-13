ФД «Неометрия» возглавил ТОП застройщиков Ростовской области

По итогам апреля 2025 года федеральный девелопер Неометрия стал лидером в рейтинге застройщиков Ростовской области по потребительским качествам ЖК. Данные опубликовал Единый ресурс застройщиков РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФД «Неометрия» Фото: ФД «Неометрия»

Средняя оценка проектов ФД «Неометрия» на начало мая составила 47 баллов. Каждый в отдельности ЖК оценивается на портале более чем по 100 параметрам, отражающим его потребительские качества – от уровня транспортной доступности, наличия огороженной территории до высоты потолков в квартирах и плавности хода лифта.

«Лидерство в рейтинге Единого ресурса застройщиков — это подтверждение того, что «Неометрия» последовательно реализует свою стратегию, создавая комфортные и современные жилые комплексы с продуманной инфраструктурой. На сегодняшний день в Ростовской области основными проектами девелопера являются клубный квартал «1799» и клубный дом «Вместе». Качество жизни клиентов — наш ключевой приоритет, и мы рады, что это нашло подтверждение в авторитетном рейтинге застройщиков», — отметила PR-директор федерального девелопера «Неометрия» Елена Плеханова.

Клубный квартал бизнес-класса «1799» расположен в самом сердце Ростова-на-Дону, это — уникальный проект, который отличается высоким уровнем комфорта, первоклассным сервисом и развитой инфраструктурой. На территории квартала девелопер возводит четыре десятиэтажных дома бизнес-класса. Концепция комплекса опирается на философию Cittaslow (в переводе с итальянского языка – «медленный город»). На закрытой территории «1799» площадью 2,5 га для жителей организован собственный живописный парк. Территория охраняемая, предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение на детских и спортивных площадках, паркинге, в лифтовых холлах и колясочных.

Клубный дом премиум-класса «Вместе» — это гармония передовых технологий, продуманного комфорта и эстетики. Smart-инженерные решения, высокий уровень безопасности, благоустроенная территория и сервис 24/7 создают среду, где каждая деталь работает на качество жизни. Лобби клубного дома, созданное бюро Oleg Klodt Architecture & Design, задаёт тон всему проекту – современный стиль с французским шармом, элегантность линий и роскошь деталей. Эксклюзивные арт-объекты, включая дизайнерскую стойку ресепшен, превращают пространство в произведение искусства.

ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК — это проект портала Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ), реализуемый совместно с Национальным объединением застройщиков жилья.

Застройщик ООО «СЗ Пушкинская, дом №1» входит в ГК Неометрия.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://neometria.ru