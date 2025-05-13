В Подмосковье арестовали мужчину за хранение более 70 кг мефедрона в бане

Суд постановил заключить под стражу мужчину за создание нарколаборатории в бане на загородном участке в Домодедово. У него обнаружили более 70 кг мефедрона. Россиянина обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, сообщает прокуратура Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Москвы Фото: Прокуратура Москвы

Наркотические вещества изъяты из незаконного оборота. По данным прокуратуры обвиняемый приобрел их для дальнейшего сбыта. За совершение этого преступления предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

Суд принял решение о заключении мужчины под стражу с учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.