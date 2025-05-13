В СРЗП вновь предложили создать министерство по делам ветеранов

Для поддержки участников спецоперации (СВО) нужно создать министерство по делам ветеранов, а также запустить кадровую программу «Время героев. Волонтеры». С такими инициативами выступили члены «Справедливой России — За правду» (СРЗП) на форуме «Женщины — Za Победу», о результатах которого партия сообщила сегодня, 13 мая.

Всероссийский III форум «Женщины — Za Победу», организованный Социал-демократическим союзом женщин России совместно с волгоградским отделением СРЗП, провели для обмена опытом в решении вопросов по защите участников СВО и их семей. По итогам форума была принята «резолюция с законодательными инициативами» о допмерах поддержки бойцов СВО. Среди них — обеспечение жильем ветеранов СВО, получивших инвалидность первой группы, создание кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе, а также увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов (не менее 35 дней).

Кроме того, в резолюцию вошло предложение по созданию «министерства или агентства по делам ветеранов при правительстве РФ». Напомним, председатель СРЗП Сергей Миронов ранее неоднократно выдвигал аналогичную инициативу.

Божена Иванова