В Оренбурге из-за условного пожара из ТК «Город Локомотив» эвакуировались 350 человек

Пожарные отработали условное возгорание в торговом комплексе «Город Локомотив» в Оренбурге. По легенде из-за короткого замыкания в ТК загорелось помещение на четвертом этаже. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Самостоятельно покинули здание 350 человек, несколько человек не смогли выбраться на улицу»,— говорится в сообщении.

Во время учений спасатели МЧС РФ провели разведку, эвакуировали условных пострадавших и ликвидировали возгорание. Условный пожар на 154 кв. м потушили 42 специалиста и девять единиц техники МЧС РФ.

Георгий Портнов