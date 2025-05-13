В Оренбурге из-за условного пожара из ТК «Город Локомотив» эвакуировались 350 человек
Пожарные отработали условное возгорание в торговом комплексе «Город Локомотив» в Оренбурге. По легенде из-за короткого замыкания в ТК загорелось помещение на четвертом этаже. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Самостоятельно покинули здание 350 человек, несколько человек не смогли выбраться на улицу»,— говорится в сообщении.
Во время учений спасатели МЧС РФ провели разведку, эвакуировали условных пострадавших и ликвидировали возгорание. Условный пожар на 154 кв. м потушили 42 специалиста и девять единиц техники МЧС РФ.