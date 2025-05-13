В Ярославле продлили арест участнику драки, приведшей к смерти врача

Кировский районный суд Ярославля продлил меру пресечения в виде заключения под стражу еще на один месяц участнику драки на улице Первомайской, которая привела к гибели врача из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 10 марта в центре Ярославля произошла драка. Обвиняемый, по версии следствия, в ходе конфликта ударил 38-летнего прохожего, в результате чего последний упал и ударился головой об асфальт. В больнице он скончался. Погибший работал врачом ультразвуковой диагностики в Санкт-Петербурге.

Участнику драки предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В марте он был арестован судом, а сейчас мера пресечения продлена.

Алла Чижова