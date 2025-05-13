Компании супруги экс-мэра Сочи показали убыток на 7,3 млн рублей

По итогам 2024 года совокупный финансовый результат компаний, связанных с супругой бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — Яниной Копайгородской, оказался отрицательным. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», четыре зарегистрированных на нее актива зафиксировали общий убыток в размере 7,3 млн руб., несмотря на значительные доходы петербургских предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее стабильные показатели продемонстрировали два юридических лица, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Ресторанный бизнес ООО «Хугге» (ресторан Leclat) при выручке в 60,9 млн руб. отчитался о чистой прибыли в 11,2 млн руб. Управляющей компании значится Юлия Печелатова, конечным бенефициаром — Янина Копайгородская. Еще один актив — ООО «ТМ “Отражение”», управляющее гостиницей «Оболенский», показал годовой доход в размере 138 млн руб. и чистую прибыль 864 тыс. руб.

В то же время одно предприятие в Краснодарском крае и еще одно в Ленинградской области завершили отчетный период с убытками. В частности, зарегистрированное в Сочи ООО «Алекс», владеющее салоном красоты «Мон Плеисир», при доходе в 4,7 млн руб. зафиксировало убыток почти в 5,8 млн руб. Затраты организации превысили 10,2 млн руб. Аналогичная динамика наблюдается и у компании «Бизнес Комфорт-Юг», занимающейся арендой автомобилей в Ленобласти. При выручке 5,1 млн руб. расходы достигли 18,5 млн руб., что привело к убытку в 13,6 млн руб.

Общий объем доходов по четырем компаниям составил около 210 млн руб., однако отрицательная динамика по южным активам нивелировала прибыль северо-западных, сформировав итоговый убыток в размере 7,3 млн руб.

Вячеслав Рыжков