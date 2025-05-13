Жителя Краснодара будут судить за угрозы девушкам в парке Ахтырского

Полиция Кубани возбудила уголовное дело против 19-летнего краснодарца, угрожавшего расправой девушкам за отказ познакомиться в парке поселка Ахтырского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, вечером 9 мая в парке поселка Ахтырского молодой человек в компании друзей угрожал девушкам после отказа познакомиться. В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Суд назначил фигуранту десять суток административного ареста за мелкое хулиганство. Его 21-летний знакомый также привлечен к ответственности по той же статье КоАП и уже отбывает аналогичное наказание.

Анна Гречко