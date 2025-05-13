Преподавателю СГУПС вынесли приговор по делу о взятках на 600 тысяч рублей

Заельцовский райсуд Новосибирска признал виновной бывшего преподавателя Сибирского государственного университета путей сообщения (СКУПС) в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как установило следствие, подсудимая в период с 2021-го по 2022 год получила от студентов подношения на общую сумму свыше 600 тыс. руб. За взятки она выставляла учащимся положительные оценки без фактической проверки знаний. Отмечается, что действовала она через посредника.

Бывшему преподавателю суд назначал штраф в размере 2,4 млн руб. и лишил права заниматься педагогической деятельностью в течение семи лет.

Михаил Кичанов