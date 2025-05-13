Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по жалобам крымчан на отъем земли

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб крымчан на незаконные попытки местных чиновников лишить их права собственности на землю. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для этого послужило обращение жителей Южного берега Крыма в соцсетях, где они заявили, что местные чиновники пытаются отменить решения о передаче им земли в собственность. По их словам, в 2016 году они создали в Партените кооперативное СНТ «Учитель ФСШ» и в течение нескольких лет полностью его оформили. Однако в 2022 году, через два года после того, как решение было принято, администрация Алушты отменила его, ссылаясь на некомпетентность своего сотрудника. В это же время, отмечают граждане, неизвестные лица создали новое товарищество с тем же названием, которое менее чем за полтора месяца было зарегистрировано.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от республиканского управления ведомства, проводившего процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»), возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначальных результатах расследования. Его ход будет контролировать центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Дремлюгин, Симферополь