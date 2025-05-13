Вице-премьер назвал Севастополь образцовым регионом по уровню проведения ЕГЭ

По итогам мониторинга качества проведения ЕГЭ в 2022–2024 годах ряд субъектов РФ продемонстрировали стабильную организационную дисциплину. В числе регионов, чьи практики признаны образцовыми, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал Новосибирскую, Белгородскую, Тамбовскую и Ленинградскую области, Республику Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан, а также города Москва и Севастополь, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вице-премьер также призвал уделить особое внимание обеспечению прозрачности процедур досмотра и соблюдению личных границ участников ЕГЭ. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания, посвященного готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

По словам господина Чернышенко, строгие меры контроля, сопровождающие экзаменационную кампанию, не должны ущемлять права выпускников. Он отметил необходимость предотвращения конфликтных ситуаций и подчеркнул, что главы регионов должны взять на личный контроль ключевые аспекты организации экзаменов — включая вопросы безопасности, технической и кадровой готовности, а также соблюдения принципов объективности.

Согласно утвержденному графику, основной период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году намечен на 21 мая — 16 июня, резервные даты — с 26 по 28 июня и с 30 июня по 2 июля. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, пересдачи назначены на 3 и 4 июля.

Вячеслав Рыжков