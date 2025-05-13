В Перми на 50% подорожает стоимость платной парковки

Администрация Перми с 1 июля повышает стоимость платной парковки в городе. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. Согласно ему, в зоне действия платных парковок 101 с указанной даты будет действовать тариф в 30 руб.\час. Сейчас он составляет 20 руб.\ в час. Таким образом, стоимость парковки вырастет на 50%. На плоскостных парковках (зона 201 и 302) плата также вырастет с 20 до 30 руб. В зоне 102 (центр Перми), где уже сейчас действует повышенный тариф (40 руб.\час), стоимость услуг не меняется. Стоимость часа парковки в Перми (20 руб.\час) не менялась с июня 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Платные парковки в Перми работают с 2016 года. В 2024 году объем поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками составил 241 млн руб., а штрафы за неоплату парковки - 168 млн руб. Общий объем поступлений составил 409 млн руб. За неоплату парковки в Перми предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс. руб. за каждое последующее.