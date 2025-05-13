Дачный сезон не ограничивают летом

К дачному сезону долгосрочная аренда загородных домов в Подмосковье подорожала на 15%. По разным оценкам представителей индустрии, интерес москвичей к коттеджам в этом году вырос от 10 до 100%, пишет Forbes. Эксперты связывают это по-прежнему с проблемами с выездом за границу, а игроки рынка уже распродают остатки на лето. Тему продолжит Александр Мезенцев.

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По данным властей, в Подмосковье больше 3 млн зарегистрированных дачных участков. И за последние годы их количество выросло на несколько сотен тысяч. Цены тоже на любой вкус: от 35 тыс. руб. за дома с минимумом удобств (50 кв. м, вода из колодца и биотуалет) до нескольких миллионов за элитные коттеджи. Самый высокий спрос в этом году на бизнес-сегмент, рассказал риэлтор агентства «Rich-Недвижимость» Олег Бендриков: «Варианты есть абсолютно разные. В поселке за МКАД один может жить в современном хайтек-доме в скандинавских белых тонах и с ровной крышей, а по соседству будет стоять терем из архангельского бруса. Нормальный загородный дом в 100 кв. м с земельным участком от 7 до 10 соток стоит от 110-120 тыс. руб. в месяц. В этом случае люди получают квартирные условия.

Если мы говорим про премиальные объекты, то цены начинаются от 250-300 тыс. руб. в месяц за дом в пределах 250 кв. м.

Там есть и сауна, вероятно, даже бассейн, и возможность размещения прислуги, и даже какой-то домик для охраны, и парковка, и гараж. При этом клиенты часто хотят, чтобы вокруг тоже была природа. Так, некоторые говорят о том, что им нравится, когда лягушки за окном квакают. Причем это касается и очень дорогих лотов».

Снять элитное жилье за городом только на летний сезон желающих немного, до 70% клиентов выбирают аренду на год и больше. В премиум-сегменте предпочтения между долгосрочным и среднесрочным договором делятся поровну. Эксперты ожидают, что ближе к лету цены вырастут еще на 10%. Но в июне искать дом поблизости от столицы будет уже поздно, предупредил директор компании по загородной недвижимости Life Сергей: «Сейчас идет завершение сезона звонков. Они, конечно, продолжатся, но предложить клиентам нам будет уже нечего. В первую декаду мая у нас был шквал запросов. Скорее, мы сдаем остатки. Все, кто хотели снять дом на летний период в нашем сегменте, позаботились об этом в апреле».

Сейчас в массовом сегменте многие ликвидные объекты вымыло с рынка. С дачами подороже ситуация еще сложнее, подчеркнул основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов:

«Фиксируется еще больший дефицит хороших домов "под ключ". И на продажу, и под аренду в этом сегменте вообще строят достаточно мало, в основном инвесторы вкладывались в дома комфорт-, в крайнем случае бизнес-класса».

Впрочем, в последние несколько лет многие частные инвесторы предпочитали именно недорогие проекты. И теперь они поднимают цены, заметил генеральный директор офиса «Центр загородной недвижимости» Сергей Ганусов. По его словам, за год аренда подорожала на четверть: «Повышение оправданно только для нового либо люксового предложения. То есть застройщики потратились на закупку мебели и ввиду подорожания стройматериалов. Вот в этом случае с новым проектом можно повышать цены. Все новое всегда уходит просто великолепно».

Аналитики говорят, что во время льготной ипотеки на рынок зашли новые игроки. Сейчас новый дом при сдаче его в аренду окупается в среднем за 12 лет.

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Анжела Гаплевская